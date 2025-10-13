إنقاذ شاب من نزيف حاد إثر حادث مروري بالعلا نتج عنه إصابات متعددة

تمكّنت الفِرق الطبية في مستشفى الأمير عبدالمحسن بمحافظة العلا، عضو تجمع المدينة المنورة الصحي، من إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 34 عامًا، بعد تعرضه لحادث مروري خطير نتج عنه إصابات متعددة ونزيف داخلي حاد.
وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المريض وصل عبر فرق الإسعاف في حالة حرجة، حيث أظهرت الفحوص الطبية وجود كسور متعددة في الأضلاع اليسرى من القفص الصدري (من الضلع الخامس حتى الحادي عشر)، بالإضافة إلى نزيف دموي في الطحال.
وأشار التجمع إلى أن الفريق الطبي باشر تقديم الإسعافات الأولية الفورية وفق بروتوكولات الإصابات والحوادث (ATLS)، وشملت إعطاء السوائل الوريدية ونقل الدم اللازم. وأظهرت الأشعة المقطعية للبطن وجود جرح قطعي نازف في الطحال بعمق يُقدّر بنحو 7 سم ضمن النطاق البوابي الدموي للعضو.
وبناءً على التشخيص، تم نقل المريض على وجه السرعة إلى غرفة العمليات، حيث أُجريت له عملية جراحية عاجلة لوقف النزيف والسيطرة على الحالة. وبعد نجاح العملية، نُقل إلى قسم العناية المركزة للملاحظة الدقيقة، ثم إلى قسم الجراحة لاستكمال الخطة العلاجية.
وأكد التجمع أن المريض استقرت حالته وغادر المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة – ولله الحمد – مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس جاهزية وكفاءة الكوادر الطبية والتمريضية، وقدرتها العالية على التعامل مع الحالات الحرجة، بما يضمن تقديم خدمات نوعية تُسهم في إنقاذ الأرواح وتحقيق أعلى معايير الجودة والرعاية الصحية.