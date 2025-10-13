إنقاذ شاب من نزيف حاد إثر حادث مروري بالعلا نتج عنه إصابات متعددة

وبناءً على التشخيص، تم نقل المريض على وجه السرعة إلى غرفة العمليات، حيث أُجريت له عملية جراحية عاجلة لوقف النزيف والسيطرة على الحالة. وبعد نجاح العملية، نُقل إلى قسم العناية المركزة للملاحظة الدقيقة، ثم إلى قسم الجراحة لاستكمال الخطة العلاجية.