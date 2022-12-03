"خريطة إجازات المعلمين والطلاب المقبلة".. غدًا تفتح المدارس ذراعيها لروادها

يعود يوم غد الأحد المعلمون والمعلمات والطلاب والطالبات، للانتظام في مدارسهم بعد انقضاء إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول؛ فيما يؤدي الطلاب والطالبات يوم الأربعاء القادم، الاختبارات النهائية لليوم الذي وافق إجازةً رسمية؛ تنفيذًا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.
وتستمر الدراسة في الفصل الثاني من يوم غد الأحد حتى 10 شعبان، وتبدأ بنهاية هذا اليوم إجازة الفصل الدراسي الثاني، ويتخلل هذا الفصل إجازتان مطولتان: الإجازة الأولى "يوم الأحد 24/ 5/ 1444هـ"، والإجازة المطولة الثانية يومي "الأحد والاثنين 22- 23/ 6/ 1444هـ"، بالإضافة لإجازة يوم التأسيس يوميْ "الأربعاء والخميس 2- 3/ 8/ 1444هـ".
وينطلق الفصل الثالث للعام الحالي 20 شعبان، ويمر بإجازة عيد الفطر، بالإضافة لإجازة مطولة واحدة في شهر ذي القعدة، ويختتم العام الدراسي الحالي في الرابع من شهر ذي الحجة.