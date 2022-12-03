"خريطة إجازات المعلمين والطلاب المقبلة".. غدًا تفتح المدارس ذراعيها لروادها

وتستمر الدراسة في الفصل الثاني من يوم غد الأحد حتى 10 شعبان، وتبدأ بنهاية هذا اليوم إجازة الفصل الدراسي الثاني، ويتخلل هذا الفصل إجازتان مطولتان: الإجازة الأولى "يوم الأحد 24/ 5/ 1444هـ"، والإجازة المطولة الثانية يومي "الأحد والاثنين 22- 23/ 6/ 1444هـ"، بالإضافة لإجازة يوم التأسيس يوميْ "الأربعاء والخميس 2- 3/ 8/ 1444هـ".