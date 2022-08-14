"الراجحى" يناقش مع وزير العمل البحريني تعزيز مجالات التعاون المشترك

التقى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم في الرياض وزير العمل بمملكة البحرين جميل بن محمد علي حميدان، بهدف تعزيز مجالات التعاون المشترك في قطاع العمل.
ناقش اللقاء عددًا من الموضوعات ذات العلاقة بسوق العمل، وفتح آفاقًا جديدة للعمل المشترك لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، إضافة إلى توحيد الجهود بين الجانبين لمواجهة تحديات القضايا الإقليمية والدولية، وأبرز المؤشرات الدولية.
حضر اللقاء نائب الوزير لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، ووكيل الوزارة للشؤون الدولية الدكتور عدنان بن عبدالله النعيم.