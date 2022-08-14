"الراجحى" يناقش مع وزير العمل البحريني تعزيز مجالات التعاون المشترك

ناقش اللقاء عددًا من الموضوعات ذات العلاقة بسوق العمل، وفتح آفاقًا جديدة للعمل المشترك لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، إضافة إلى توحيد الجهود بين الجانبين لمواجهة تحديات القضايا الإقليمية والدولية، وأبرز المؤشرات الدولية.