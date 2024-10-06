"نائب أمير مكة" يشهد مراسم توقيع مذكرة تعاون بين مديرية السجون وجمعية "كفى"

وتهدف مذكرة التعاون التي وقّعها من الطرفين مدير السجون بالمنطقة العميد عبدالرحمن بن محمد القحطاني ورئيس مجلس إدارة جمعية كفى بمكة عبدالله بن داود الفايز، إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في عدة جوانب، تشمل تأهيل المتعافين من الإدمان، وتقديم البرامج التدريبية في كيفية التعامل مع مرضى الإدمان، وتقديم برامج توعوية ومعارض للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات.