محليات

"نائب أمير مكة" يشهد مراسم توقيع مذكرة تعاون بين مديرية السجون وجمعية "كفى"

بهدف بحث تأهيل المتعافين وتقديم البرامج التدريبية في كيفية التعامل مع مرضى الإدمان
"نائب أمير مكة" يشهد مراسم توقيع مذكرة تعاون بين مديرية السجون وجمعية "كفى"
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شهد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز في مقر الإمارة بجدة، اليوم، برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل، مراسم توقيع مذكرة تعاون بين مديرية السجون وجمعية كفى بالمنطقة.

وتهدف مذكرة التعاون التي وقّعها من الطرفين مدير السجون بالمنطقة العميد عبدالرحمن بن محمد القحطاني ورئيس مجلس إدارة جمعية كفى بمكة عبدالله بن داود الفايز، إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في عدة جوانب، تشمل تأهيل المتعافين من الإدمان، وتقديم البرامج التدريبية في كيفية التعامل مع مرضى الإدمان، وتقديم برامج توعوية ومعارض للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات.

جمعية كفى
الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز

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