انطلاق ملتقى خريجي الجامعات السعودية من دول روسيا وآسيا الوسطى في بشكيك

من جانبه، استعرض رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنوّرة المشرف العام على الملتقى الدكتور صالح بن علي العقلا، الدور الكبير والاهتمام الذي توليه حكومة المملكة لقضايا الإسلام والمسلمين، وتقديم كل ما يسعها من مساعداتٍ، ومن هذه الجهود استقطاب الطلاب الدوليين من مختلف الدول وتقديم كامل الدعم والرعاية لهم إيماناً بدورهم الفاعل في تحقيق التنمية المستدامة لبلدانهم، والإسهام في بناء حياة حافلة بالنماء والاستقرار بما يعود بالخير على الإنسانية جمعاء.