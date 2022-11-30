فيديو.. "الدعيلج": مطار الملك سلمان الدولي يواصل تحقيق أرقام كبيرة من المسافرين

جاء ذلك خلال مشاركته في القمة العالمية للسياحة، التي تعقد في الرياض حاليًّا، في جلسة ناقشت المقومات السياحية الجاذبة في مطارات المدن العالمية، بعنوان "مستقبل محطات المطار ومفهوم المطارات الحديثة".