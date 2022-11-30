فيديو.. "الدعيلج": مطار الملك سلمان الدولي يواصل تحقيق أرقام كبيرة من المسافرين

قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، اليوم الأربعاء: إن مطار الملك سلمان الدولي سيحقّق أهدافنا للحصول على أعداد كبيرة من المسافرين، وزيادة مناطق التواصل إلى 150 وجهة عالمية.
جاء ذلك خلال مشاركته في القمة العالمية للسياحة، التي تعقد في الرياض حاليًّا، في جلسة ناقشت المقومات السياحية الجاذبة في مطارات المدن العالمية، بعنوان "مستقبل محطات المطار ومفهوم المطارات الحديثة".
وأضاف "الدعيلج": "نستهدف الحصول على أرقام كبيرة من ملايين المسافرين مقارنة مع ملايين أخرى حققناها عام 2020.
وتابع: "لدينا هدف لزيادة مناطق التواصل في الوجهات العالمية لأن تكون لدينا أكثر من 150 وجهة عالمية".
وأكد ارتباط الطيران المدني برؤية المملكة 2030 والبرامج التابعة لها.
يذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة؛ قد أعلن، الاثنين، إطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي الذي من المؤمل أن يجعل الرياض بوابةً للعالم.
كما يسهم في دعم خطط الدولة لتكون مدينة الرياض ضمن أكبر 10 اقتصادات مدن في العالم؛ إذ سيعمل المطار الجديد على رفع الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 120 مليون مسافر بحلول عام 2030.
بينما يستهدف الوصول إلى 185 مليون مسافر، ومرور ما يصل إلى 3.5 مليون طن من البضائع بحلول عام 2050.
ومن المتوقع أن يساهم مطار الملك سلمان الدولي بحوالي 27 مليار ريال "7.2 مليار دولار" سنويًّا في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأن يستحدث 103 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.