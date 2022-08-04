"موارد الرياض" يستضيف ورشة عن "نظام مكافحة الاتجار بالبشر"

اختتم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، صباح اليوم الخميس، فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص 2022م بتنظيم ورشة عمل تدريبية لمنسوبي الفرع والمراجعين بعنوان "نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص".
وتناولت الورشة، التي افتتحها مدير عام الفرع د. محمد بن عبدالله الحربي، أبرز مواد نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص بما فيها الإطار الدولي والعربي لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص والجهات الممثلة للجنة وعقوباتها.
وتم تسليط الضوء على أنواع مؤشرات جرائم الاتجار بالأشخاص واستغلال العمالة المنزلية واستعراض أمثلة على أركانها، بالإضافة إلى إبراز دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مكافحتها.
وفُتح المجال في نهاية الورشة للإجابة عن الاستفسارات.
وفي ختام ورشة العمل، كرّم الدكتور الحربي المراقبين المتميزين في مباشرة بلاغات الاتجار بالأشخاص، بالإضافة إلى القيادات والمساهمين في تنظيم الفعالية شاكراً لهم جهودهم ومتمنياً لهم دوام التميز والنجاح.