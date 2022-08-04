"موارد الرياض" يستضيف ورشة عن "نظام مكافحة الاتجار بالبشر"

وتناولت الورشة، التي افتتحها مدير عام الفرع د. محمد بن عبدالله الحربي، أبرز مواد نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص بما فيها الإطار الدولي والعربي لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص والجهات الممثلة للجنة وعقوباتها.