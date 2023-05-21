ماذا يحمل روَّاد الفضاء في حقائبهم عند السفر إلى الفضاء؟!

تشير وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إلى أن رواد الفضاء يحملون العديد من العناصر المهمة الشخصية في حقائبهم عند السفر إلى محطة الفضاء الدولية، بما في ذلك أدوات النظافة الشخصية، والملابس، والترفيه، ومعدات العمل، والتذكارات من المنزل، والإكسسوارات الإلكترونية، والمعدات الطبية، والأدوات، والأشياء الصغيرة المتنوعة الأخرى.
ووفقًا لـ"ناسا"، عند السفر إلى محطة الفضاء الدولية الشيء المشترك بين رواد الفضاء السعوديين ومن مختلف الجنسيات هو وجود فرشاة الأسنان، ومعجون الأسنان، والمناديل الورقية، والملابس، مثل السراويل القصيرة والرياضية، والقمصان، والجوارب. ولديهم مساحة محدودة للملابس؛ لذا يحزمون الحد الأدنى من الإضافات.
إلى جانب ذلك، يحزم رواد الفضاء بعض الكتب الثقافية والعلمية والدينية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والأجهزة اللوحية. ويمكن لرواد الفضاء استخدام هذه الأشياء للاسترخاء والتواصل مع العائلة، وشغل أنفسهم.
وكذلك من الأساسيات حمل الأدوية الموصوفة التي لا تستلزم وصفة طبية، والضمادات، وغير ذلك. وعلى الرغم من أن رواد الفضاء يخضعون لفحوصات طبية مكثفة لكن لا تزال هناك حاجة إلى الأدوية والإسعافات الأولية على متن محطة الفضاء الدولية.
تخضع حقائب رواد الفضاء لقيود صارمة على الحجم والوزن لجميع العناصر التي يحضرونها معهم؛ إذ توفر وكالة ناسا حاويات خاصة لرواد الفضاء مصممة خصيصًا لتعبئة أغراضهم الشخصية. وتم تصميم هذه الحاويات لتكون خفيفة الوزن، ومضغوطة، ويتم قياسها بعناية للتأكد من أنها تلبي متطلبات الحجم للمركبة الفضائية التي ستنقلهم إلى محطة الفضاء الدولية.
وتستخدم الوكالة أكياسًا خاصة مُحكمة الغلق لتعبئة الملابس والأشياء القابلة للطي، والأشياء اللينة. وتشجع رواد الفضاء على مشاركة العناصر لتقليل الوزن والحجم. ويمكن مشاركة الأدوات والمعدات التي يمكن استخدامها من قبل العديد من أفراد الطاقم، مثل الكتب والمجلات وبعض الأدوات الإلكترونية.