ماذا يحمل روَّاد الفضاء في حقائبهم عند السفر إلى الفضاء؟!

تشير وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إلى أن رواد الفضاء يحملون العديد من العناصر المهمة الشخصية في حقائبهم عند السفر إلى محطة الفضاء الدولية، بما في ذلك أدوات النظافة الشخصية، والملابس، والترفيه، ومعدات العمل، والتذكارات من المنزل، والإكسسوارات الإلكترونية، والمعدات الطبية، والأدوات، والأشياء الصغيرة المتنوعة الأخرى.