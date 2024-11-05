انطلاق ملتقى "بيبان 24" وسط مشاركات عربية ودولية واسعة

ويشارك في الملتقى أكثر من 250 متحدثًا محليًا وعالميًا، و 1350 عارضًا من رواد الأعمال، و150 جهة ممكِّنة تقدم خدمات ومبادرات لتمكين أصحاب الأعمال الريادية ودعمهم، كما يحتضن "بيبان 24" نهائيات كأس العالم لريادة الأعمال بالإعلان عن الفائزين، بعد جولات من المنافسة المُثْرية بين المبتكرين والمبدعين من 200 دولة، مما يجعل من المملكة وجهة لاحتضان وتمكين الحالمين من جميع أنحاء العالم.