انطلاق ملتقى "بيبان 24" وسط مشاركات عربية ودولية واسعة

انطلقت في الرياض اليوم، فعاليات ملتقى بيبان 24 الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، تحت شعار "وجهة عالمية للفرص"، في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 5 - 9 نوفمبر 2024م.
ويشارك في الملتقى أكثر من 250 متحدثًا محليًا وعالميًا، و 1350 عارضًا من رواد الأعمال، و150 جهة ممكِّنة تقدم خدمات ومبادرات لتمكين أصحاب الأعمال الريادية ودعمهم، كما يحتضن "بيبان 24" نهائيات كأس العالم لريادة الأعمال بالإعلان عن الفائزين، بعد جولات من المنافسة المُثْرية بين المبتكرين والمبدعين من 200 دولة، مما يجعل من المملكة وجهة لاحتضان وتمكين الحالمين من جميع أنحاء العالم.
ويسهم ملتقى "بيبان 24" في دعم ريادة الأعمال، وتلبية طموحات الرياديين ومواكبة تطلعاتهم؛ عبر تعزيز التواصل بين رواد الأعمال مع نظرائهم والمستثمرين وصناع القرار، حيث يتضمن الملتقى تقديم 10 آلاف فرصة استثمارية، وتواجد 5 آلاف مستثمر محلي ودولي، كما يوفر الملتقى فرصة لتبادل الأفكار المبتكرة والخبرات، وتقديم أفضل الحلول للتغلب على التحديات.