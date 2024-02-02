"البديوي" يلتقي سفير كوريا لدى المملكة ويبحثان تعزيز الحوار الاستراتيجي

وتمت مناقشة عدة موضوعات أبرزها، استعراض العلاقات بين مجلس التعاون وجمهورية كوريا، وأهمية تعزيز الحوار الإستراتيجي بين المجلس وكوريا عبر مجالات التعاون المقرة في خطة العمل المشترك، وضرورة توطيد آفاق التعاون المثمر بينهما، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للجانبين، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.