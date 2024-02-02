"البديوي" يلتقي سفير كوريا لدى المملكة ويبحثان تعزيز الحوار الاستراتيجي

التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي في مقر الأمانة بالرياض اليوم, سفير جمهورية كوريا لدى المملكة بارك جون يونغ.
وشهد اللقاء استعراض مستجدات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية كوريا الموقعة في شهر ديسمبر 2023م, كما عبّر الجانبان عن رغبة تعزيز التعاون المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية كوريا، والتطلع لزيادة التركيز على القطاعات ذات الاهتمام المشترك كالتعليم، والصحة، والاستثمار والصيدلة.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية, أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مجلس التعاون وجمهورية كوريا تمضي قدماً، بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة بالأحرف الأولى بين الجانبين, بما يحقق لهما الفوائد والمكاسب الاقتصادية.
وتمت مناقشة عدة موضوعات أبرزها، استعراض العلاقات بين مجلس التعاون وجمهورية كوريا، وأهمية تعزيز الحوار الإستراتيجي بين المجلس وكوريا عبر مجالات التعاون المقرة في خطة العمل المشترك، وضرورة توطيد آفاق التعاون المثمر بينهما، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للجانبين، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.