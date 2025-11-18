انطلاق جناح شركة أعمال الجود العقارية في معرض سيتي سكيب 2025 على مدى 4 أيام

أعلنت شركة أعمال الجود العقارية عن تدشين جناحها في معرض سيتي سكيب 2025، وذلك ضمن مشاركتها في أكبر منصة عقارية تجمع المستثمرين والمطورين والجهات الحكومية تحت سقف واحد.
ويعرض الجناح أحدث مشاريع الشركة السكنية والتجارية، وفي مقدمتها ضاحية النرجس، تلال الروابي، الغروب الذهبي، والخزامى الشمالي، وغيرها .. بوصفها مشاريع تُجسّد توجهات الشركة في تطوير أحياء حديثة توازن بين جودة الحياة والاستثمار المستدام.
وأكد رئيس الشركة الأستاذ نزار الحركان بأن المشاركة تأتي لتعزيز حضور شركة أعمال الجود العقارية في السوق العقاري السعودي، ومواكبة النمو المتسارع الذي يشهده القطاع، إضافة إلى فتح قنوات جديدة للتواصل مع المستثمرين والمهتمين، وتقديم فرص عقارية تراعي احتياجات مختلف الشرائح.
وأشار إلى أن الجناح سيشهد على مدى أيام المعرض عروضًا تعريفية، واستقبال للمستثمرين والزوّار للاطلاع على المنتجات العقارية التي تعمل الشركة على تطويرها وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتُعد مشاركة أعمال الجود في سيتي سكيب خطوة مهمة لاستعراض قدراتها التطويرية، وإبراز دورها في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة تعكس مستوى النمو العمراني الذي تشهده المملكة