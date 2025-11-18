انطلاق جناح شركة أعمال الجود العقارية في معرض سيتي سكيب 2025 على مدى 4 أيام

ويعرض الجناح أحدث مشاريع الشركة السكنية والتجارية، وفي مقدمتها ضاحية النرجس، تلال الروابي، الغروب الذهبي، والخزامى الشمالي، وغيرها .. بوصفها مشاريع تُجسّد توجهات الشركة في تطوير أحياء حديثة توازن بين جودة الحياة والاستثمار المستدام.