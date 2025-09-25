ولي عهد الكويت يشكر المملكة على دورها في دعم حل الدولتين ورفض سياسة تهجير الفلسطينيين

وقال سموه في كلمته أمام المناقشة العامة للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة: "إن الكويت تجدد رفضها القاطع لسياسة الاستيطان والتهجير القسري التي تنتهجها القوة القائمة بالاحتلال"، مؤكدًا التزام بلاده الثابت بدعم وكالة الأونروا وإدراكها للدور المحوري الذي تضطلع به في توفير الاحتياجات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.