بحلول عام 2030.. إنشاء 500 محطة "حافلات سريعة" تغطي 90% من المدينة المنورة

منحت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة عقدًا لإحدى الشركات المتخصصة لتنفيذ مشروع نقل سريع بالحافلات في المدينة يهدف إلى إنشاء ما يصل إلى 500 محطة، وتغطية مساحة تتراوح بين 80-90 % بحلول عام 2030.
كما يهدف المشروع إلى ترقية شبكة النقل العام، وتسهيل السفر للزوار، وتقليل ازدحام المرور، بالإضافة إلى توفير خيارات نقل آمنة وصديقة للبيئة للمقيمين والسياح والحجاج.
وتشمل مسؤوليات الشركات العاملة في المشروع: الإشراف الهندسي، التصميم، البناء، الاختبار، ومراحل التشغيل، بالإضافة إلى إدارة السلامة والأمن عبر جميع مكونات النظام والإشراف على مواقف الحافلات والمحطات والمواقف والجسور للمشاة ومرافق مواقف السيارات.