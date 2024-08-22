بحلول عام 2030.. إنشاء 500 محطة "حافلات سريعة" تغطي 90% من المدينة المنورة

وتشمل مسؤوليات الشركات العاملة في المشروع: الإشراف الهندسي، التصميم، البناء، الاختبار، ومراحل التشغيل، بالإضافة إلى إدارة السلامة والأمن عبر جميع مكونات النظام والإشراف على مواقف الحافلات والمحطات والمواقف والجسور للمشاة ومرافق مواقف السيارات.