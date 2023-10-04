الهند.. فُقدان أكثر من 20 جنديًّا إثر الأمطار الغزيرة

محليات
الهند.. فُقدان أكثر من 20 جنديًّا إثر الأمطار الغزيرة
تضررت بعض مؤسسات الجيش.. وجهود جارية للتحقق من التفاصيل
فُقِد أكثر من 20 جنديًّا هنديًّا إثر السيول والفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ولاية سيكيم بشمال شرقي الهند.
وأوضح متحدث باسم وزارة الدفاع الهندية اليوم -وفقًا لوكالة "رويترز"- أن 23 جنديًّا في عداد المفقودين بولاية سيكيم شمال شرق البلاد؛ مشيرًا إلى تضرر بعض مؤسسات الجيش على امتداد الوادي وهناك جهود جارية للتحقق من التفاصيل.
وأضاف أن المياه غمرت بعض السيارات بعد خروج الماء من أحد السدود، مبينًا أن الأمطار المتقطعة والرعدية تعرقل عمليات الإنقاذ في المنطقة.
وهطلت الأمطار على وادٍ يبعُد نحو 150 كيلومترًا شمالي جانتوك عاصمة الولاية الواقعة على الحدود مع الصين.