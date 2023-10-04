الهند.. فُقدان أكثر من 20 جنديًّا إثر الأمطار الغزيرة

وأوضح متحدث باسم وزارة الدفاع الهندية اليوم -وفقًا لوكالة "رويترز"- أن 23 جنديًّا في عداد المفقودين بولاية سيكيم شمال شرق البلاد؛ مشيرًا إلى تضرر بعض مؤسسات الجيش على امتداد الوادي وهناك جهود جارية للتحقق من التفاصيل.