"النيابة العامة": السجن لمدة سنة لوافد عربي زور مؤهلًا علميًا لممارسة الأعمال الهندسية

كشفت النيابة العامة، اليوم، عن صدور حكم بسجن وافد عربي لمدة سنة بعد أن زور مؤهلًا علميًا لممارسة الأعمال الهندسية.
تفصيلًا، أنهت نيابة الجرائم الماسّة بالثقة العامة تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لوافد عربي خالف النظام الجزائي لجرائم التزوير.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بتزوير شهادة جامعية قاصدًا الحصول على رخصة مهنية لمزاولة الأعمال الهندسية، حيث قام باصطناع محرر عرفي، وهي شهادة جامعية هندسة مدنية ونسبتها لجامعة تعود إلى دولته.
وبإيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نُسِب إليه ومعاقبته بالسجن لمدة سنة.
وأكدت النيابة العامة حماية الوثائق الرسمية التعليمية من الجناية، وأن أي عبث أو تلاعب أو اعتداء عليها بالتزوير يُوجب المساءلة الجزائية.