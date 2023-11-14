"المطرية الثالثة" وذروتها.. "الحصيني": مستمرة 36 ساعة وفرص السيول بهذه المناطق

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إنه بحسب النماذج العددية للطقس يُتوقع استمرار الحالة الممطرة الثالثة لوسم ١٤٤٥هـ خلال الـ٣٦ ساعة المقبلة من اليوم الثلاثاء إلى مساء غد الأربعاء حيث تبلغ ذروتها.