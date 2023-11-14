"المطرية الثالثة" وذروتها.. "الحصيني": مستمرة 36 ساعة وفرص السيول بهذه المناطق

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إنه بحسب النماذج العددية للطقس يُتوقع استمرار الحالة الممطرة الثالثة لوسم ١٤٤٥هـ خلال الـ٣٦ ساعة المقبلة من اليوم الثلاثاء إلى مساء غد الأربعاء حيث تبلغ ذروتها.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على منصة "إكس": "متوقع أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة وأحيانًا غزيرة مع حبات برد".
وأضاف: "فرصة سيول على أجزاء من مناطق تبوك والشمالية والجوف والمدينة ومكة وحائل ثم القصيم ثم شمال الشرقية والصمان والكويت فالعراق ثم أقصى محافظات منطقة الرياض الشمالية".
وتابع: "تمتد الأمطار على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان، والله أعلم".