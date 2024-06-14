لقياس حركة مرور حافلات الحجاج.. إطلاق مبادرة "انسياب"

وأوضح أن مثل هذه التجارب الحديثة تعمل على التحسين المستمر تقنيًّا والاستفادة مع الشركاء لتقديم خدمات متميزة وسلسلة لضيوف الرحمن، بالإضافة إلى تقنية النظارة الافتراضية لمساعدة المراقبين الميدانيين على التأكد من نظامية الحافلات، وحصولهم على الاشتراطات النظامية؛ مثل: نظافة المركبة، وتراخيص بطاقات التشغيل، وكذلك الحصول على بطاقة سائق حافلة بشكل نظامي، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على هذه التقنية؛ حرصًا منها على توفير تقنيات حديثة مبتكرة لخدمة ضيوف الرحمن، وتسهيل تنقلاتهم، وتحسين تجربة تنقلهم عبر الحافلات.