"جيرة وديرة" تجسيد لعلائق ممتدة بين الرياض وبغداد عمادها الأخوة والعروبة

ولم يقتصر معرض بغداد الدولي على الدول العربية فقط بل حضر عدة دول أجنبية كبرى من بينها: "إسبانيا، الهند، باكستان، إندونيسيا، تايلاند، وأذربيجان والفلبين"، ومن المقرر أن يستمر المعرض في إقامته حتى يوم 19 من شهر يناير الجاري.