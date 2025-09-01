28 ألف جولة رقابية على مشاريع البنية التحتية بالرياض خلال أغسطس

في إطار جهوده الرقابية لتعزيز الامتثال ورفع جودة المشروعات، نفذ مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض خلال شهر أغسطس 2025م، أكثر من 28 ألف جولة ميدانية رقابية شملت مدينة الرياض ومحافظاتها.
وأوضح المركز أنه استقبل أكثر من 18 ألف بلاغ عن أعمال مخالفة، ورصد أكثر من 4 آلاف مخالفة تتعلق بعدم الالتزام بضوابط واشتراطات مشاريع البنية التحتية.
وجاء من بين أبرز المخالفات المرصودة: عدم نظافة مواقع الأعمال، وغياب الإضاءة التحذيرية على الحواجز المرورية، إضافة إلى عدم تجديد أو تمديد التراخيص، وعدم وضع بيانات المشروع على الحواجز المؤقتة، إلى جانب تجهيز المعدات خارج مواقع العمل.
وأكد المركز أن هذه الجولات تهدف إلى رفع معدلات الامتثال، وضمان الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة، بما يعزز من جودة وسلامة البنية التحتية في منطقة الرياض، ويسهم في تحقيق استدامتها.
ويواصل المركز جهوده الرقابية في مختلف المحافظات ضمن خطة تطوير شاملة تهدف إلى تحسين المشهد الحضري، ورفع كفاءة الإنفاق، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة للسكان والزوار.