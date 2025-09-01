28 ألف جولة رقابية على مشاريع البنية التحتية بالرياض خلال أغسطس

وجاء من بين أبرز المخالفات المرصودة: عدم نظافة مواقع الأعمال، وغياب الإضاءة التحذيرية على الحواجز المرورية، إضافة إلى عدم تجديد أو تمديد التراخيص، وعدم وضع بيانات المشروع على الحواجز المؤقتة، إلى جانب تجهيز المعدات خارج مواقع العمل.