بمشاركة 6 متحدثين وجلستين.. منتدى الرياض للمسؤولية الاجتماعية ينطلق مساء اليوم السبت

يشارك فيها د.عبدالله الفوزان نائب الرئيس وأمين عام مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري، وم.مشاري الجويرة المشرف العام على الإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي في وزارة التعليم، وأ.عبدالرحمن الخلف رئيس الوحدة الإشرافية للمنظمات غير الربحية في وزارة التجارة.