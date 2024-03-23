بمشاركة 6 متحدثين وجلستين.. منتدى الرياض للمسؤولية الاجتماعية ينطلق مساء اليوم السبت

تنطلق مساء اليوم السبت 23 مارس 2024 جلسات (منتدى الرياض للمسؤولية الاجتماعية 2024) الذي تنظمه جامعة الفيصل وجمعية المسؤولية المجتمعية في مسرح الجامعة بالرياض الساعة 10 مساء، ويستمر إلى 1 صباحًا.
تبدأ الجلسة الأولى من 10 إلى 11 مساء بعنوان "بناء ثقافة المسؤولية الاجتماعية"
يشارك فيها د.عبدالله الفوزان نائب الرئيس وأمين عام مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري، وم.مشاري الجويرة المشرف العام على الإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي في وزارة التعليم، وأ.عبدالرحمن الخلف رئيس الوحدة الإشرافية للمنظمات غير الربحية في وزارة التجارة.
وتشتمل على المحاور التالية:
• دور المسؤولية الاجتماعية لتحقيق وطن طموح برؤية 2030.
• البرامج التعليمية ومحتواها في المسؤولية الاجتماعية.
• جهود المؤسسات لتمكين المسؤولية الاجتماعية.
• رفع الوعي بالمسؤولية الاجتماعية.
أما الجلسة الثانية فتبدأ من 11 إلى 12 مساء بعنوان "دور القطاعات العامة والخاصة في دعم التنمية المستدامة للمجتمع"، يشارك فيها د. الرمضي الصقري مستشار الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.
ود. رنا المصري مدير عام حوكمة الاستدامة البيئية والمجتمعية لمجموعة "إم بي سي" الإعلامية.
وم.مشاري آل صلاح مدير إدارة مواصفات الخدمات بهيئة المواصفات السعودية.
والمحاور كالتالي:
- دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة للمجتمعات المحلية.
- بناء شراكات قوية بين القطاع العام والخاص من أجل تحقيق التقدم والازدهار للمجتمع.
- أفضل الممارسات في المسؤولية الاجتماعية.
- تبادل الخبرات عن المسؤولية الاجتماعية لبناء علاقات قوية وتحقيق مجتمع حيوي
- مواصفة المسؤولية الاجتماعية- دليل الشركات.
ويدير الجلستين د.تركي بن فهد العيار أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود.