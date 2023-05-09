ما علاقة التغيرات المناخية بجريان المياه في وادي الرمة؟.. "الزعاق" يفسّر

كشف خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ عن علاقة التغيرات المناخية بجريان المياه في وادي الرمة.
وقال الزعاق؛ خلال العشرين سنة الماضية حدثت تغيرات لم تكن مكتوبة في السجلات المناخية المدونة أو محفوظة في ذاكرة كبار السن المروية، حيث الجريان المتتالي للمياه بالأودية التي لا تجري إلا على فترات متباعدة، مثل وادي الرمة الذي تدفق مرتين هذا العام.
وقال الزعاق؛ إن التغيرات الجوية شملت الجميع، فلاحظنا الربيع على نجد وتهامة على الرغم من أنه من المعروف أنه إذا ربعت تهامة أجدبت نجد والعكس، إضافة إلى الهطولات المطرية الغزيرة في عز القيظ، مثل: السليل والأفلاج وحوطة بني تميم وليلى العام الماضي.
ولفت إلى أن ملاحظة التغيرات المناخية لم تكن مقتصرة على المملكة فقط؛ بل العالم أجمع، فبحر العرب لا يولد الأعاصير إلا على فترات متباعدة وخلال هذه الفترة بدأ يولد إعصاران في السنة نفسها.
وأكمل في فيديو على حسابه بتويتر أن بعض العلماء ذهب إلى أنها أمور طبيعية تتبع نظام الدورات المناخية الكبرى ومدتها 75 سنة، خاصة ببداية كل دورة منها، والبعض الآخر أرجع التغيرات بسبب خلل المنظومة المناخية وخلل التوازن البيئي والحياة الفطرية بسبب البشر.