ما علاقة التغيرات المناخية بجريان المياه في وادي الرمة؟.. "الزعاق" يفسّر

وقال الزعاق؛ خلال العشرين سنة الماضية حدثت تغيرات لم تكن مكتوبة في السجلات المناخية المدونة أو محفوظة في ذاكرة كبار السن المروية، حيث الجريان المتتالي للمياه بالأودية التي لا تجري إلا على فترات متباعدة، مثل وادي الرمة الذي تدفق مرتين هذا العام.