بعسير وجازان.. "المكافحة" و"حرس الحدود" يحبطان ترويج حشيش وقات وأمفيتامين

تمكنت الجهات الأمنية من تنفيذ عمليتين ناجحتين لمنع ترويج كمية من المخدرات في منطقتي عسير وجازان.
وفي الواقعة الأولى، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مواطنين بمنطقة عسير؛ لترويجهم (17) كيلوجرامًا من مادة الحشيش ومادة الأمفيتامين المخدر.
وتم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وفي الواقعة الثانية أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (135) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.