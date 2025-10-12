"القيادة" تعزي أمير قطر في ضحايا الحادث المروري الذي وقع في شرم الشيخ لعدد من منتسبي الديوان الأميري

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ الحادث المروري الذي وقع في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية لعدد من منتسبي الديوان الأميري في دولة قطر، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسر المتوفين ولشعب دولة قطر الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمّد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب دولة قطر من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".