وفد "الصحة العالمية" يزور "الغاط" لاعتمادها مدينة صحية

وفي نهاية الزيارة قدّم محافظ الغاط رئيس اللجنة العليا لبرنامج مدينة الغاط الصحية منصور بن سعد السديري، شكره وتقديره للوفد الزائر، مثمنًا دعم وتوجيهات أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، الهادفة لأن تكون المحافظة ضمن مدن المملكة الصحية.