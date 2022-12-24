وفد "الصحة العالمية" يزور "الغاط" لاعتمادها مدينة صحية

زار وفد من منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، محافظة الغاط؛ تمهيدًا لاعتمادها مدينة صحية.
ضم الوفد الدكتورة مها العدوي، والدكتورة سمر الفقي، ورافقهم المشرف العام على برنامج المدن الصحية بوزارة الصحة الدكتور محمد خاشقجي، وفريق البرنامج.
والْتقى محافظ الغاط منصور بن سعد السديري، في مكتبه، الوفد الزائر؛ لاستعراض الخطط الاستراتيجية الخاصة بالمحافظة.
بعد ذلك زار الوفد مقرَّ البرنامج في المحافظة برئاسة منسق برنامج مدينة الغاط الصحية عبدالرحمن محمد العمر، ومساعده عبدالعزيز سليمان الفوزان؛ للاطلاع على برنامج الزيارات المخصصة للدوائر الحكومية، ومناقشة البرامج التطويرية والخطط التنموية والفعاليات والمبادرات المستقبلية، وعرض المرفقات الخاصة بكل قطاع التي توضح الإنجازات والخطط التي نفّذت وستنفذ مستقبلًا والإحصائيات الخاصة بكل قطاع.
وفي نهاية الزيارة قدّم محافظ الغاط رئيس اللجنة العليا لبرنامج مدينة الغاط الصحية منصور بن سعد السديري، شكره وتقديره للوفد الزائر، مثمنًا دعم وتوجيهات أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، الهادفة لأن تكون المحافظة ضمن مدن المملكة الصحية.
يُذكر أن زيارة الوفد تأتي لإجراء التقييم النهائي لاعتماد محافظة الغاط مدينة صحية؛ وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.