شاهد من القرى الزراعية بجبل "بركوك".. مظاهر الحياة اليوميّة كما هي قبل 5 عقود

وتعتمد عملية الحرث بالأبقار على عدة أدوات؛ أبرزها "المضمد" وهو عبارة عن قطعة من الخشب أسطوانية الشكل؛ حيث يشير الدكتور عامر الشهراني في كتابه "عادات وتقاليد من الجنوب" إلى أن طول هذه القطعة يتراوح بين 150 - 180 سم، وسمكها قرابة 15 سم، ويتم تجهيزها بواسطة نجار مختص. كذلك "اللومة"، وتصنع من الخشب، وطولها قد يصل إلى مترين ونصف المتر، وهي على شكل زاوية حادّة، ويثبت في نهاية الضلع الأصغر للزاوية المحراث، وهو عبارة عن قطعة من الحديد المدبب لشق التربة في أثناء الحرث، كما أنه يتم تثبيت قطعة من الخشب بشكل عمودي على الزاوية نفسها؛ ليتمّ التحكم فيها من قبل الشخص الذي يقوم بعملية الحرث، ويتمّ تثبيت اللومة في المضمد الذي هو مثبت على رقاب الثيران بالحبال المصنوعة من ليف النخل، أو من الجلد.