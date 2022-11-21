"المرجان القابضة" تُوَقع اتفاقية التشطيبات النهائية لمجمع الدلتا في جدة

وأشار إلى أن "افتتاح المجموعة لفندق "فور بوينتس شيراتون"، المُطِل على كورنيش أبحر الجنوبي، والنجاح الذي تَحقق بعد تشغيله؛ يرفع من درجة طموحنا بالاستمرارية في القطاع الفندقي الذي توليه المملكة اهتمامًا بارزًا، من خلال تسهيل دخول السياح"؛ مضيفًا: نحن ندرس المضيّ قُدُمًا في إنشاء عدد من المشاريع في قطاع الفندقة في جدة، وفي مدن أخرى أيضًا، كما تمتلك المجموعة فندق "بلو كورال" بمكة المكرمة الذي يخدم الحجاج والمعتمرين، ويضم 300 غرفة وجناح.