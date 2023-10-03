12 قرارًا اتخذها اليوم برئاسة "الملك".. "الوزراء" يُعرب عن تقديره لجهود المُعلّمين ودورهم التربوي في بناء الأجيال

وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تابع مستجدات أعمال اللجان المنبثقة عن مجالس التنسيق بين المملكة وعددٍ من الدول، وما اشتملت عليه من مبادرات ومخرجات تهدف إلى تعزيز مسارات العمل المشترك في مختلف المجالات؛ بما يلبي التطلعات المنشودة ويحقق مصالح الشعوب.