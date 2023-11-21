جراحة الـ"ساعة ونصف" تنقذ معتمرة تعرضت لحادث سير بالمدينة المنورة

وقال التجمع الصحي: تم استقبال الحالة على الفور بقسم الطوارئ وتشخيصها، وبعد الفحوصات السريرية المبدئية؛ تبين وجود نزيف حاد في التجويف البلوري الأيمن، بالإضافة إلى انخفاض حاد لنسبة الهيموجلوبين بالجسم، مما استدعى تحويلها إلى غرفة العمليات بصورة عاجلة.