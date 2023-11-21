جراحة الـ"ساعة ونصف" تنقذ معتمرة تعرضت لحادث سير بالمدينة المنورة

تمكّن الفريق الجراحي بمستشفى الملك فهد عضو تجمُّع المدينة المنوّرة الصحي، من إنهاء معاناة معتمرة من جنوب شرق آسيا في العقد الثالث من عمرها، كانت تعاني من نزيف حاد في التجويف البلوري الأيمن إثر تعرضها لحادث سير.
وقال التجمع الصحي: تم استقبال الحالة على الفور بقسم الطوارئ وتشخيصها، وبعد الفحوصات السريرية المبدئية؛ تبين وجود نزيف حاد في التجويف البلوري الأيمن، بالإضافة إلى انخفاض حاد لنسبة الهيموجلوبين بالجسم، مما استدعى تحويلها إلى غرفة العمليات بصورة عاجلة.
وأضاف: قرر الفريق الطبي إجراء فتح للصدر عن طريق شق صدري أيمن لربط الشريان النازف، مما أدى لتوقف النزيف بفضل الله، في عملية جراحية ناجحة استغرقت نحو ساعة ونصف، قبل أن تغادر المريضة المستشفى وهي بصحة جيدة، وأصبحت تمارس حياتها بشكل طبيعي.
يُذكر أن مستشفى الملك فهد أجرى 1684 عملية جراحية خلال الربع الثالث من العام الميلادي الجاري، بينما استقبل 25360 حالة طوارئ خلال الفترة ذاتها.