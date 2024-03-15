وفاة مواطن سعودي بعد عملية لإطالة القامة في تركيا

ووفقاً لتقريرٍ نُشر على موقع "t24" التركي، أجرى المواطن السعودي العملية في 18 فبراير الماضي، وبدأ في مرحلة العلاج الطبيعي، ومع مرور الوقت، ازداد تدهور حالته الصحية، وتُوفي في الفندق الذي كان يقيم فيه.