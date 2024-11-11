السعودية تقود وحدة الصف العربي والإسلامي.. قمة غير عادية لمواجهة أزمات متفاقمة

وتأتي هذه القمة امتدادًا للجهود التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-؛ لتعزيز التضامن العربي والإسلامي؛ فقد أكد سموه في مناسبات عديدة أهمية التكاتف لمواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك قضايا الأمن، والتنمية، والاستقرار.