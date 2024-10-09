"سيما".. منصة توثّق تطور المملكة بأكثر من 1.2 مليون مادة مرئية ومسموعة

وتقدم المنصة فرصة فريدة للشركاء الاستثماريين في المحتوى الإعلامي، من خلال عرض وترخيص المواد الإبداعية في جميع أنحاء العالم، كما تهدف إلى إيجاد فرص ربحية، حيث يمكن للجهات الحكومية والخاصة تسويق منتجاتها الإعلامية، مما يمكنها من تحقيق عوائد مالية، كما توفر خاصية التسجيل للشركات، مما يعزز من إمكانية الوصول إلى محتوى حصري يتناسب مع احتياجاتهم مع اختلاف مجالاتهم.