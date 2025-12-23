"القدية" أكبر من العاصمة باريس .. و 77٪ ينتظرون السعادة وتقليل التوتر

كل ما تحتاجه… على بُعد لحظة لعب

تقع مدينة القدية على بُعد 45 كيلومترًا فقط من وسط مدينة الرياض، و70 كيلومترًا من مطار الملك خالد الدولي. وتمتد على مساحة تتجاوز 360 كيلومترًا مربعًا، لتضم أكثر من 20 منطقة استثنائية، ما يجعلها أكبر بثلاثة أضعاف من مدينة باريس.