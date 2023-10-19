"أومودا" تكشف عن نظام العلامة التجارية: ريادة اتجاه جديد للجيل الشاب من خلال تعاون المستخدمين

"موضوعنا لحدث الإصدار هو كسر الحواجز، وتجاوز مفاهيم التشغيل التقليدية للسيارات، وصياغة مواقف نمط الحياة ودوائر الترفيه الشخصية ذات التميز الفردي. نرغب في أن يبدأ التواصل مع مستخدمينا مع المركبة، ولكن لا يقتصر على ذلك"، هذا ما عبّر عنه الرئيس التنفيذي لشركة أومودا، Shawn Xu، خلال الحدث. تلتزم أومودا بفلسفة توجيه الاهتمام نحو المستخدم، حيث تضع المستخدمين في مقدمة صناعة القرار، وتحولهم إلى مبدعين مشاركين للنظام البيئي لعلامة أومودا ومشاركين في قيمتها البيئية.