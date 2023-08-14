"موانئ": إضافة خدمة الشحن "FIM" لربط ميناء جدة بـ 17 ميناءً عالميًا

وتعمل خدمة الشحن الجديدة التي تنطلق أسبوعيًا بداية من الأسبوع الأول في سبتمبر 2023م بطاقة استيعابية تبلغ 10,000 حاوية قياسية، وبعدد 12 سفينة تربط ميناء جدة الإسلامي بـ 17 ميناء عالميًا، تشمل: (بوسان وكوانج يانج بكوريا الجنوبية، ويانغشان ونينغبو تشوشان وشيكو وخليج دا تشان في الصين، وبورت كلانج الماليزي وسنغافورة، وكاتوبالي ونافا شيفا وموندرا بالهند، وكراتشي الباكستاني، ودمياط في مصر، وبيريوس باليونان، وجنوة الإيطالي، وفالنسيا وبرشلونة في إسبانيا).