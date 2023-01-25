أفراد عائلتها مثّلوا المنتخب الإسباني.. الفارسة "فيكتوريا ألونسو" في "كأس السعودية"

بعد تأكيد مشاركتها في تحدي الخيالة العالمي، قالت "فيكتوريا": "الركوب في تحدي الخيالة العالمي ضمن كأس السعودية كان حلمًا وأصبح حقيقة، أريد حقًّا الاستمتاع بهذه التجربة الرائعة في مواجهة أفضل الفرسان في العالم، وأنا مستعدّة لبذل كل ما عندي، ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر لكل الذين جعلوا هذه المشاركة ممكنة".