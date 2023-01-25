أفراد عائلتها مثّلوا المنتخب الإسباني.. الفارسة "فيكتوريا ألونسو" في "كأس السعودية"

الفارسة "فيكتوريا ألونسو"، التي تنحدر من سلالة رياضية بارزة، ستكون ثاني فارسة إسبانية تشارك في تحدّي الخيالة العالمي بميدان الملك عبد العزيز، الرياض، في 24 فبراير، وهو اليوم الافتتاحي لمهرجان كأس السعودية.
حلّت "ألونسو" البالغة من العمر 20 عامًا بالمركز السادس في تصنيفات الخيالة الإسبان العام الماضي؛ حيث سجلت 55 فوزًا، وتنحدر من عائلة موصوفة بالتميز الرياضي، سواء في كرة القدم الاحترافية أو سباقات الخيل.
وتعشق عائلة الفارسة "ألونسو" الرياضات بمختلف أنواعها، وهناك ستة من أفراد عائلتها عبر ثلاثة أجيال لعبوا كرة قدم احترافية، وثلاثة منهم يمثلون المنتخب الإسباني لكرة القدم، بينما لعبوا أيضًا مع ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد على مستوى الأندية.
وابن عمها هو لاعب تشيلسي السابق ومدافع برشلونة الحالي ماركوس ألونسو، بينما لعب والدها سيزار ألونسو كرة القدم لرايو فاليكانو قبل أن يتحول إلى السباقات، أولًا كخيال هاوٍ ثم كمدرب.
وقالت "ألونسو": "أنا فخورة جدًّا بمواصلة مشاركة عائلتي في الرياضة عالية المستوى، لا يقتصر الأمر على أن معظمهم لاعبو كرة قدم محترفون فحسب، بل إنهم جميعًا معجبون بسباق الخيل ويفخرون بي؛ أنا أتابع إنجازاتهم، كما أنهم يتابعون إنجازاتي".
وأضافت: "كل عائلتي على دراية بما أفعله في سباقات الخيل، ويقدمون لي كامل الدعم، وكلا والدَيّ سيكونان حاضرين في كأس السعودية".
بعد تأكيد مشاركتها في تحدي الخيالة العالمي، قالت "فيكتوريا": "الركوب في تحدي الخيالة العالمي ضمن كأس السعودية كان حلمًا وأصبح حقيقة، أريد حقًّا الاستمتاع بهذه التجربة الرائعة في مواجهة أفضل الفرسان في العالم، وأنا مستعدّة لبذل كل ما عندي، ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر لكل الذين جعلوا هذه المشاركة ممكنة".
وأضافت: "ستكون التجربة مثيرة للغاية وفريدة من نوعها تمامًا على المستوى المهني والشخصي، وآمل أن تكون بمثابة إطلاق لقدراتي وإكسابي معارف دولية رائعة".
تتمتّع "ألونسو" بخبرة في الركوب على كل من المسارين الرملي والعشبي في إسبانيا وفرنسا، واشتهرت بقدرتها على حسن تقدير وتيرة السرعة من أي موقع تشغله ضمن المجموعة أثناء السباق.
وقالت "ألونسو": "لقد واصلت التعلم، واكتسبت الكثير من الخبرات في إسبانيا وفرنسا، وأنا سعيدة لأنني أصبحت ضمن مجموعة من أفضل ستة فرسان في إسبانيا، على الرغم من أنني حظيت بفرص ركوب أقلّ من أي أفضل 10 فرسان آخرين".
وتنضمّ إلى دلفين سانتياغو كأحدث خيالة تم تأكيد مشاركتهن في تحدّي الخيالة العالمي هذا العام، أمضت الخيالة الفرنسية سانتياغو، رابع خيالة يتم الإعلان عنها في قائمة تحدي الخيالة العالمي لهذا العام، مسيرة مهنية ناجحة في بلدها الأم فرنسا، وشهدت تتويجها كأفضل فارسة في البلاد 10 مرات.
وإلى جانب ألونسو تنضم إلى فرانكي ديتوري: شانتال ساذرلاند، جواو موريرا، والفائزة العام الماضي كيتلينجونز، في المشاركة في 2023 على التوالي من الحدث.
ويضمّ تحدي الخيالة العالمي أربعة سباقات تكافؤ، كل منها جائزته 400 ألف دولار، بالإضافة إلى جائزة بقيمة 100 ألف دولار للتحدي نفسه.
تتكون قائمة الخيالة من 7 إناث من ذوات الخبرات الدولية، و5 ذكور من الخيالة الدوليين، إضافة إلى فارسين محليين، ويحصل الخيال على 15% من قيمة الجوائز التي يفوزون بها في كل من السباقات الأربعة.