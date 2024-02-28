العصيمي لـ"سبق": مؤتمر "ليب" الأكبر من نوعه في العالم سيكون مُبهراً في نسخة مميزة هذا العام

وفي هذا الإطار، عبر المتحدث الرسمي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، ياسر العصيمي، عن اعتزازه وفخره بوجود تضافر كبير من كل الجهات التي تعمل على مؤتمر "ليب "، وأن يكون لدينا " دافوس للتقنية "؛ ومحط أنظار للعالم أجمع، والتي أكدت لغة الأرقام بأن هذا المؤتمر خلال النسختين السابقتين الاولى والثانية كان الأكثر حضورا على مستوى العالم ونحن فخورون بهذا الشي وان شاء الله يستمر في تحقيق المزيد من الطموحات وجلب استثمارات أكثر للوطن، خلال النسخ المقبلة.