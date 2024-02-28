العصيمي لـ"سبق": مؤتمر "ليب" الأكبر من نوعه في العالم سيكون مُبهراً في نسخة مميزة هذا العام

يعود الأسبوع المقبل المؤتمر التقني الأكثر حضوراً بالعالم "ليب" 24، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته النسختان الأولى والثانية؛ وذلك خلال الفترة من 4 حتى 7 مارس 2024م، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض، تحت شعار "آفاق جديدة"، من 10:30 صباحاً إلى 7 مساء.
وفي هذا الإطار، عبر المتحدث الرسمي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، ياسر العصيمي، عن اعتزازه وفخره بوجود تضافر كبير من كل الجهات التي تعمل على مؤتمر "ليب "، وأن يكون لدينا " دافوس للتقنية "؛ ومحط أنظار للعالم أجمع، والتي أكدت لغة الأرقام بأن هذا المؤتمر خلال النسختين السابقتين الاولى والثانية كان الأكثر حضورا على مستوى العالم ونحن فخورون بهذا الشي وان شاء الله يستمر في تحقيق المزيد من الطموحات وجلب استثمارات أكثر للوطن، خلال النسخ المقبلة.
جاء ذلك في تصريح لـ"سبق"، على هامش اللقاء الإعلامي للتعريف بالمؤتمر والذي شهد حضورا كبيرا وعقد أمس الأربعاء بمقر "الكراج " بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض.
وكشف "العصيمي" عن استهداف المؤتمر حضوراً يتجاوز 172 ألف زائر وذلك بمشاركة أكثر من 1000 متحدث، وأكثر من 1800 جهة عارضة من كبرى الشركات التقنية في العالم وأكثر من 600 شركة ناشئة، كما تضم النسخة الثالثة من "ليب" 10 مسارح، مختتما " في كل شي، بإذن الله سيبهر ليب كل الحضور".
وتضم النسخة الثالثة من "ليب" عدداً من المنصات والمسارح، كالمنصة الرئيسية التي تناقش مواضيع "ويب 3"، وإستراتيجيات الشركات التقنية الكبرى والمليارية، وخصوصية المستخدمين في التقنية، كما يحتضن المؤتمر منصة "المستثمرون"، إضافة إلى عدد من المسارح مثل: التقنيات التعليمية، وتقنيات التجارة بالتجزئة، والتقنيات المالية، والتقنيات الصحية، والثورة الصناعية الرابعة، وطاقة المستقبل، والمدن الذكية.
ويمثل مؤتمر "ليب" منصة مؤثرة للمستثمرين، والشركات الناشئة، والخبراء، والمهتمين، حيث يُعد المؤتمر عامل جذب للشركات التقنية، والاستثمارات، ومحوراً مهماً في عملية التحول الرقمي محلياً وعالمياً.
ويسلط "ليب 24 "الضوء على: التقنية، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة، والألعاب، والفضاء، والأمن السيبراني، والتوائم الرقمية، بمشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء وهم: نائب رئيس الأمم المتحدة والممثلة السابقة العليا لشؤون نزع السلاح أنجيلا كين، وإليزابيث آدامز المستشارة السابقة لأخلاقيات وثقافة الذكاء الاصطناعي لمعهد ستانفورد للذكاء الاصطناعي.
كما تشارك ديفيا جوكولناث الشريك المؤسس لشركة بايجوس؛ ومارتن فيليج الشريك المؤسس لشركة بولت، وبيكا لوندمارك الرئيس والمدير التنفيذي لشركة نوكيا، وبورجي إيكهولم الرئيس التنفيذي ورئيس شركة إريكسون، وأرفيند كريشنا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة آي بي إم، ومارتن أوروتيا إيسلاس الرئيس العالمي لابتكار البيع بالتجزئة في مجموعة ليغو.
ويحضر أيضاً فيليب رامباخ الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في شنايدر إلكتريك، ونيكولاس ديركس رئيس أكاديمية نيويورك للعلوم، وأوت فيلسبيرج كبير مسؤولي البيانات الحكوميين في جمهورية إستونيا، والدكتورة آنا زعيتر نائب الرئيس والمستشار العام المساعد للخصوصية والبيانات والذكاء الاصطناعي في إيباي.