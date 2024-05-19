الدحيلان: مبادرة طريق مكة عززت إمكانات المملكة في الإدارة والتنظيم ويسّرت رحلة ضيوف الرحمن

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنغلاديش الشعبية عيسى بن يوسف الدحيلان، أن مبادرة طريق مكة فريدة من نوعها وهي إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030 لتقديم خدمات ذات جودة عالية للمستفيدين منها؛ حيث عززت إمكانات المملكة في أعمالها التنظيمية والتخطيطية لحجاج بيت الله الحرام، وأظهرت المبادرة للعالم تميزًا في الإدارة والتنظيم والعمل على تسهيل وتيسير رحلة ضيوف الرحمن إلى الأراضي المقدسة.