الدحيلان: مبادرة طريق مكة عززت إمكانات المملكة في الإدارة والتنظيم ويسّرت رحلة ضيوف الرحمن

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنغلاديش الشعبية عيسى بن يوسف الدحيلان، أن مبادرة طريق مكة فريدة من نوعها وهي إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030 لتقديم خدمات ذات جودة عالية للمستفيدين منها؛ حيث عززت إمكانات المملكة في أعمالها التنظيمية والتخطيطية لحجاج بيت الله الحرام، وأظهرت المبادرة للعالم تميزًا في الإدارة والتنظيم والعمل على تسهيل وتيسير رحلة ضيوف الرحمن إلى الأراضي المقدسة.
وبيّن الدحيلان أن مبادرة طريق مكة خصصت منظومة عمل متكاملة لإصدار تأشيرات الحج الإلكترونية، ومطابقة الخصائص الحيوية، وترميز الأمتعة في مطار حضرة شاه جلال الدولي في العاصمة دكا لنقل الحجاج البنغلاديشيين مباشرة كمسافرين داخليين عند منافذ الوصول في المملكة، ونقلهم عبر الحافلات إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، يحفهم الترحيب والضيافة والأمن والأمان في رحلة وتجربة إيمانية إثرائية ستظل في ذاكرة الحجاج أعوامًا عديدة.
ورفع السفير الدحيلان في ختام تصريحه الشكرَ والعرفان إلى القيادة الرشيدة -أيدها الله- مثمنًا مشاركة جميع العاملين في مبادرة طريق مكة من جميع الجهات المعنية على الجهود المخلصة لخدمة ضيوف الرحمن.