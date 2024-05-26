انطلاق الحملة الرقابية الشاملة على مراكز الخدمة ومحطات الوقود بمكة المكرمة

وتعمل اللجنة خلال حملاتها الرقابية الشاملة على التأكُّد من جودة الخدمات المقدمة كافة في مراكز الخدمة ومحطات الوقود، والالتزام والامتثال للاشتراطات المفروضة من الجهات المختصّة، وتطبيق العقوبات النظامية بحقّ المخالفين، كما أن الحملة تغطي مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية بطريق الهدا، وداخل نطاق بلدية العزيزية الفرعية.