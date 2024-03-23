"نيابة الطائف" توزع وجبات الإفطار للصائمين في ميقاتَي قرن المنازل ووادي محرم

وزّعت النيابة العامة بمحافظة الطائف، وجبات إفطار للصائمين في ميقاتَي قرن المنازل -السيل الكبير- ووادي محرم؛ حرصًا منها على استدامة العمل الخيري وتفعيل دور التكافل الاجتماعي، وتعزيز روح التعاون والتآزر بين أفراد المجتمع في خدمة ضيوف بيت الله الحرام، بدعم من النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب.
وتسعى النيابة من منطلق مسؤوليتها المجتمعية، تزامنًا مع اليوم السعودي للمسؤولية الاجتماعية، الذي يصادف 23 من شهر مارس من كل عام؛ إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية في تعزيز مشاركة المجتمع بما يتماشى مع أبعاد التنمية المستدامة، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأفادت النيابة العامة بمحافظة الطائف أنها قامت بتوزيع مئات من وجبات الإفطار، مشيرةً إلى أن مثل هذه المبادرات تجسّد مبدأ الإحسان والمشاركة المجتمعية ضمن عدد من المبادرات الوطنية التي تحرص على تفعيلها من خلال المشاركة فيها، وتأتي هذه المساهمة وسط أجواء أخوية وإيمانية وروحانية.