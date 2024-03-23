"نيابة الطائف" توزع وجبات الإفطار للصائمين في ميقاتَي قرن المنازل ووادي محرم

وتسعى النيابة من منطلق مسؤوليتها المجتمعية، تزامنًا مع اليوم السعودي للمسؤولية الاجتماعية، الذي يصادف 23 من شهر مارس من كل عام؛ إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية في تعزيز مشاركة المجتمع بما يتماشى مع أبعاد التنمية المستدامة، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.