تقرير.. عوامل نجاح الملك عبدالعزيز في توحيد البلاد.. "الدارة" توثق 12 صفة قيادية لـ"المؤسس"

"سمات شخصية"

كان "الملك عبدالعزيز" ذا شخصية مميزة، فهو طويل القامة مشرق المحيا له عينان ناطقتان بالذكاء والعزم، وله صوت رخيم مملوء بالثقة والقوة، وكان إلى جانب ذلك طيّب المعشر ينظر إلى محدثه ويدرسه دراسة سريعة نافذة، كما كان حاضر البديهة واضح التفكير قوي الإقناع لم يقتصر الاعتراف له بتلك الصفات على السكان المحليين، بل إن كثيرًا من الزعماء الأجانب شهدوا له بذلك.