استشهاد 17 فلسطينيًّا في قصف إسرائيلي على منازل وتجمعات للفلسطينيين في غزة

وفي وسط قطاع غزة، استُشهد صحفي فلسطيني في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات.. تَرافق ذلك مع قصف مدفعي عنيف استهدف المناطق الشرقية من مخيم المغازي ومدينة دير البلح، مخلفًا أضرارًا بالغة في ممتلكات الفلسطينيين.