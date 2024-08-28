استشهاد 17 فلسطينيًّا في قصف إسرائيلي على منازل وتجمعات للفلسطينيين في غزة

استُشهد 17 فلسطينيًّا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، استهدف منازل وتجمعات للفلسطينيين في مناطق متفرقة في قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية بانتشال خمسة شهداء وعدد من الجرحى إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما استُشهد 11 فلسطينيًّا في استهداف إسرائيلي لثلاثة منازل شرق وجنوب مدينة خانيونس جنوب القطاع.
وفي وسط قطاع غزة، استُشهد صحفي فلسطيني في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات.. تَرافق ذلك مع قصف مدفعي عنيف استهدف المناطق الشرقية من مخيم المغازي ومدينة دير البلح، مخلفًا أضرارًا بالغة في ممتلكات الفلسطينيين.