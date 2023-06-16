تنفّذ المبادرة في "7" دول.. "طريق مكة" رسمته السعودية لضيوف الرحمن وجنّدت له طاقتها البشرية والتقنية

بادرت المملكة العربية السعودية، برسم "طريق مكة" لضيوف الرحمن، وأوفدت أبناءها وبناتها لخدمة الحاج في بلده، حيث تنفذ المبادرة هذا العام في "7" دول، هي: ماليزيا وإندونيسيا وباكستان والمغرب وبنجلاديش وتركيا وكوت ديفوار، بعد النجاحات التي حققتها في الأعوام الماضية، وعكست الصورة الحضارية والمشرّفة للمملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام.