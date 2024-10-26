في مشهد سماوي نادر.. مصور فلكي يوثق تقاطع "شهب الجباريات" مع "مذنب تسوتشينشان"

التقطت عدسة عضو نادي الفضاء والفلك في منطقة الحدود الشمالية، المصور الفلكي عدنان خليفة، صورة نادرة لمذنب تسوتشينشان أطلس قبل مغادرته للنظام الشمسي، حيث تظهر الصورة أحد شهب الجباريات يتقاطع بصريًا مع ذيل المذنب.
وتعد شهب الجباريات من أسرع الشهب حيث تصل إلى الغلاف الجوي بسرعة 66 كم في الثانية، وتترك ذيولاً لامعة من الغاز المتأين لبضع ثوانٍ بعد اختفائها، ويمكن أن يشاهد في ذروتها إلى 20 شهابًا في الساعة.
وأما مذنب "تسوتشينشان – أطلس C/2023 A3" فهذه هي الزيارة الأولى له للأرض حيث تم اكتشافه لأول مرة في مرصد جبل تسوتشينشان عام 2023 ولن يعود لها قبل 80 ألف عام.
وفي هذا الشأن، أوضح رئيس نادي الفضاء والفلك الفلكي زاهي الخليوي لـ"سبق"، أنه في هذه الأيام تنشط زخات شهب الجباريات والتي تشاهد سنويًا خلال الفترة من 2 أكتوبر إلى 7 نوفمبر ، وتنطلق ظاهريًا من نجم منكب الجوزاء في كوكبة الجبار ، وترى في جميع الجهات.