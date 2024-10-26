في مشهد سماوي نادر.. مصور فلكي يوثق تقاطع "شهب الجباريات" مع "مذنب تسوتشينشان"

وفي هذا الشأن، أوضح رئيس نادي الفضاء والفلك الفلكي زاهي الخليوي لـ"سبق"، أنه في هذه الأيام تنشط زخات شهب الجباريات والتي تشاهد سنويًا خلال الفترة من 2 أكتوبر إلى 7 نوفمبر ، وتنطلق ظاهريًا من نجم منكب الجوزاء في كوكبة الجبار ، وترى في جميع الجهات.