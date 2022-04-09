3 جهات تتحرك.. "أسعار المواشي" ترتفع.. ومستهلكون يشتكون ومربون يبررون

وقال باعة لـ"سبق" إن سبب الارتفاع جاء نتيجة لعوامل عدة، من أبرزها ارتفاع أسعار الأعلاف، منها الشعير، بجانب أمور أخرى، مثل النقل. لافتين إلى أن السوق كان يمرُّ بحالة ركود حتى بداية رمضان، وبدأ في الانتعاش قليلاً بسبب الإقبال على الشراء.. مبينين أن ارتفاع التكاليف أيضًا تسبب في جزء من الارتفاع.