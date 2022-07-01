3 رحلات أسبوعيًّا.. "الخطوط السعودية" تُحلّق إلى "ميكونوس" من الرياض

أطلقت الخطوط السعودية رحلاتٍ مباشرةً بين المملكة وجزيرة ميكونوس اليونانية، في إطار تقديم مزيد من الخيارات لضيوفها إلى الوجهات التي تشهد طلبًا متزايدًا على السفر؛ حيث ستسيّر ثلاث رحلات مباشرة أسبوعيًّا ابتداء من الأول من شهر يوليو وحتى نهاية شهر أغسطس من العام 2022م.