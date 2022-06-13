3 شركات تقنية تنال الترخيص لتطوير وتشغيل 15 منصة ومنتجاً حكومياً

وضمّت قائمة المنصات والمنتجات "وصل"، و"نقل"، و"النقل البحري"، و"تأجير"، و"وشج" و"الدرونز" لشركة "علم"، و"أجير"، و"قوى"، و"مساند"، و"تبرع" لشركة "تكامل"، بالإضافة إلى "اعتماد" و"سابر"، و"إحكام"، و"الموثق" و"سدر" لشركة "ثقة"، وتتبع تلك المنصات والمنتجات لـ(10) جهات وهي (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة العدل، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للنقل، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة لعقارات الدولة، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز)، علمًا بأن عدد العمليات التي تمت من خلال تلك المنصات والمنتجات تجاوز (53) مليون عملية سنويًا، وأسهمت في تحسين الحصول على الخدمات للمستفيدين من الأفراد وقطاع الأعمال.