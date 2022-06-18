3 مراحل رئيسة لتفويج الحجيج من مطار كوالالمبور إلى الأراضي المقدسة

تتضمن عملياتِ تفويجِ الحجيج إلى الأراضي المقدسة من مطار كوالالمبور ثلاث مراحل رئيسة.
وتشمل أولى المراحل ما قبل إنهاء إجراءات السفر، والثانية مرحلة إنهاء إجراءات السفر، والوصول إلى الطائرة خلال دقائق معدودة استعدادًا للسفر .
وخلال المراحل الميسرة، تتم مطابقةُ شروطِ ومواصفات السفر من اشتراطات صحية وعامل السن وغيرها من الشروط المتحققة في الحاج .
كما يتم ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم ابتداءً من إصدار التاشيرات إلكترونياً حتى إنهاء إجراءات سفرهم في مطار كوالالمبور .
وبعد ذلك، يتم استقبالهم في صالة مبادرة طريق مكة والترحيب بهم وتوزيعهم على الكاونترات لإنهاء إجراءات دخولهم إلى المملكة .
يُذكرُ أنَّ الجهاتِ المشاركةَ في صالة مطار كوالالمبور، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، وشركة علم.