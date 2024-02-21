منظار جراحي بمستشفى "فهد المركزي" لإزالة تكيُّس زلالي من مفصل كتف مريضة بجازان

وفي التفاصيل، أوضح قائد الفريق الطبي الدكتور فهد عريشي؛ استشاري عظام أطراف علوية، أن المريضة حضرت للمستشفى وكانت تعاني ألماً مزمناً في مفصل الكتف وصعوبة في الحركة وتيبساً في المفصل.