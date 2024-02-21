منظار جراحي بمستشفى "فهد المركزي" لإزالة تكيُّس زلالي من مفصل كتف مريضة بجازان

تمكّن فريق العظام الجراحي بمستشفى الملك فهد المركزي بتجمُّع جازان الصحي، من إزالة تكيُّس زلالي من مفصل الكتف لمريضة تبلغ من العمر 48 عاماً.
وفي التفاصيل، أوضح قائد الفريق الطبي الدكتور فهد عريشي؛ استشاري عظام أطراف علوية، أن المريضة حضرت للمستشفى وكانت تعاني ألماً مزمناً في مفصل الكتف وصعوبة في الحركة وتيبساً في المفصل.
وأضاف الدكتور عريشي؛ أنه على الفور قام الفريق الطبي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، واتضح وجود تكيُّس زلالي في مفصل الكتف وبحاجة إلى تدخل جراحي.
وبيّن أن الفريق الطبي قام بإجراء عملية بالمنظار الجراحي، تمّ من خلالها إزالة الكيس الزلالي وتحرير الأنسجة بمشاركة طبيب التخدير الدكتور مدحت الحنتيري؛ وتكللت العملية -ولله الحمد- بالنجاح، وغادرت المريضة المستشفى بعد تماثلها للشفاء.