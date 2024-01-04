"التعاون الإسلامي" تؤكد أهمية احترام سيادة الصومال ووحدة أراضيه

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن رفضها لأي عمل ينتهك سيادة دولة الصومال ووحدة أراضيها، وذلك من منطلق حرص المنظمة على احترام سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها، وفقاً لميثاق منظمة التعاون الإسلامي، والقانون الدولي، وعلى إثر التوقيع على "مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون" بين جمهورية إثيوبيا الفيدرالية و "أرض الصومال" في أول يناير 2024.