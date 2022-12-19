سرعة الإنترنت وترتيب الشركات.. هنا نتائج "مقياس الجيل الخامس بالرياض"

أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، اليوم، تقرير مقياس الجيل الخامس في مدينة الرياض للربع الثالث من عام 2022م، الذي يهدف إلى رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.